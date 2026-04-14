Talk to Papa Joe: Nagsalig

Dear Papa Joe,
Maayo’ng adlaw nimo. Alyasi lang ko og Inday, Papa Joe ug sa tanang tigsunod nimo diri sa Superbalita. Karon mangayo lang ko gamay tambag nimo Papa Joe about ni sa family sa akong live-in partner. Naa mi usa ka anak ug gusto na unta ko mobalhin og balay Papa Joe kay gihasulan na ko. Amoa lang tanan gasto sa pagkaon din walay ambag ang mga igsuon sa ako ka live-in. Maayo ra sila mangaon sa among pinalit. Ako na man giingnan ako ka-live-in nga wala ba siya nakabantay nga siya man pirmi mogasto sa sud-an taga adlaw unya iyang mga igsuon igo ra mohabhab. Unsaon man ni Papa Joe? Gusto na unta ko mutingog kaso di pwede kay basin unsay i-ingon nila diri nako. Gusto na ko mobalhin og puyo Papa Joe. Nakapagabas na mi og kahoy ang kuwang na lang ang pagtukod.
INDAY
Inday,
Kon nakapagabas na mo ug kahoy, sa imong tan-aw igo na ba na? Daghan pang kinahanglanon, ug kon nakapagabas na mo og kahoy ug kumpleto na ba ron sa materyales pero naa ra mo sa duol magtukod o yuta lang gihapon nila, walay garantiya nga di na moduol ninyo ang mga igsuon sa imong ka-live-in kon wala na silay sud-an kay naanad na man na sila. Kon ang imong kapuyo walay reklamo kana naa na siyay rason, rason nga di sad nimo matugkad kay lahi-lahi man ta og pamati ngadto sa atong pamilya. Wa gani ka kabalo nga gituyo na nila nga magsalig kay wa sad ka mauyoni nila ug gahuwat ra na sila og saktong oras nga ikaw ang mobuto ug di gyud nimo malikayan nga ikaw gyud ang mahimong ngil-ad. Saboti na ninyo sa imong ka-live in, day kay kon di siya kadupa nimo alkansi gyud ka dihang dapita. Usbon nako, paminawa sa ang rason sa imong partner nganong di siya kabalibad.
Papa Joe
