Talk to Papa Joe: Nahanaw lang

Dear Papa Joe,
Ako diay si Steffany, hingkod ang panuigon ug taga Leyte pero kasamtangan nga nagpuyo sa Cebu City. Naa koy bana, as in kasado for 3 years na pero 11 years mi in total kay nag-live in mi before.
Kining tawhana bisyoso gyud ni siya pero galaom ko nga kon makasal mi mausab siya kay lagi naa na mi mga anak, pero mao lang gihapon. Seaman diay ni siya ug karon lang lately kalit bitaw ni nilarga sa Manila nga wa gani mosulti nako sa unsang date siya mogikan ug mag-unsa siya sa Manila. Basta matod niya motrabaho siya, wa gani siya pahatod kon magbarko ba siya o mag-eroplano. Pero karon wa na siya mokontak namo ug di na sad nako siya makontak. Unsa kaha buhaton nako ani maski sa suporta lang sa mga bata?
STEFF
Steff,
Sa tinuod lang, kon akoy pangutan-on murag kadudahan imong bana ug nilarga ba gyud. Kinsa bay tarong nga bana ug amahan nga gusto og kaugmaon sa pamilya unya di mananghid. Basin naa nay lain imong bana ug naa ra na sa duol o basin tua siya didto sa Manila para di nimo matultolan. Kay kon matultolan na nimo pwede na nimo pasakahan og kaso sa pag-abandonar niya sa mga bata. Suwayi kuno inyong mga common friends o kauban niya sa trabaho, basin naa silay idea unsa nga agency siya naka-apply basin pa. Ampo lang nga wa say dautan nahitabo niya didto kay di na baya sad nimo ma-contact.
Papa Joe
