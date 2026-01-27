Talk to Papa Joe: Nahisalaag

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Nimfa, 26 years old ug naa ko somewhere in Visayas. Dili lang nako ipaklaro kaayo kay di lalim ni akong problema. Layas ko nga pagkabata, nilayas ko diha sa among balay sa Cebu kay feeling nako permi ko sayop sa amoa.
Mao nga niuban ko sa akong boyfriend pag-high school diha sa usa ka probinsiya sa Cebu ug nag-live in gyud mi ug nagkaanak. Walay kasayuran akong mga ginikanan ug asa nako kay feeling nako wa ko nila sad pangitaa. Hangtod nga niabot ang panahon nga nagkalisud-lisod ang among pagpuyo sa akong ka-live in og natintal ko sa laing lalaki ug niuban ko niya diri sa akong nahimutangan karon, gibilin ang 7 years old nga anak babaye sa una nakong pares. Karon naa na sad koy anak 4 years old na sa bag-o nako nga pares. Pero pwerting malasa kay gawas nga palakero kaayo bisyoso pa kaayo, kusog kaayong mosuyop. Gusto ko nga mouli sa amo, dawaton pa kaha ko sa akong pamilya? Palihug tambagi ko.
Nimfa
Nimfa,
Sama sa estorya sa bibliya katong prodigal son, naghatag to nimo og ideya nga kon magpaubos lang ka sa imong mga ginikanan, mapasaylo gyud ka. Wa ka masayod og sayop ka sa imong pagtuo ug gipangita gyud ka nila pero ikaw lang gyud nagpalayo tungod sa kauwaw o pride.
Human nimo mapahimutang tanan sa imong pamilya labi na maayo ang pagdawat nila nimo, paninguhaa gyud nga ma-settle sad nimo imong relasyon sa imong mga anak, kay di lalim magdako sila nga way mga ginikanan. Di man ta kaseguro nga dawaton pa ka sa primero pero padayon lang gihapon sa imong relasyon sa imong anak, labi na makatabang ka og suporta. Sa kamanghuran nimong anak, mas maayo ikaw ang magmatuto niini since sa balaod ikaw gyud unta. Unya sa katapusan, bag-oha imong kinabuhi sa matarong.
Papa Joe
