Talk to Papa Joe: Nahiubos daw?

Dear Papa Joe ,
Maayong adlaw, taga Bohol ko. Tagua lang akong pangan please. Magpatambag unta ko Papa Joe bahin ni sa akoang ugangan nga babaye . Naa man gud time nga dihang naa siya sa balay namo. Ingon siya nga gusto niya kuhaon ang isda nga naa sa ref. kay lagi iya daw i-defrost ang freezer para iyang limpyohan. Iya giignan ang iya anak nga “kuhaa to ang isda kay akong hinluan ang ref.” Unya ang tubag sa iya anak Papa Joe kay “ngano kuhaon man og adtu ra diay. Ngano kuhaon man, usa pa kon masudlan og tubig, puwede ra man na iyabo." Mao to Papa Joe natingala ra man ko kay ngano gibalhin niya ang isda sa tupperware nga wala man unta mi niingon nga ibalhin niya sa panaksan iya gihatod sa balay. Adto nga time Papa Joe kay medyo nalain sad ko, ako giignan ako ugangan nga “ngano ibalhin man oi. Ako pa hugasan ang tupperware.” Mao to kay iya man diay pud gidibdib akong gisulti ngadto niya. Usa pa pud Papa Joe kay nisumbong pa gyud siya sa iya anak babaye nga giyawyawan daw nako unya gahilak daw siya samtang giyawyawan nako .
Ako giignan ang anak niya babaye nga “wala na nako giyawyawan Te, igo ra nako gisultihan nga ngano gibalhin ang isda. Unya mao to Papa Joe kay iya man gyud gilain unya sige siya post, mao to nakahibaw na mga silingan nila diri nga giyawyawan daw nko. Igu ra man unta ko nisulti.
DAY
Day,
Maayong adlaw, wala man sad ko masayod sa side niya. maybe simpol nga sulti ra to nimo pero ang tono siguro o ang pagpili og mga pulong ang nakalahi. Naa man gyu'y mga tawo na sensitibo sa tuno nga mura og insulto. Wa koy gidapigan pero panguntan-a deretso atubangan sa imong bana ug mga anak giunsa niya pagsabot imong sulti. Kay kon di ka guilty, imong atubangon kay mahulog nana nga imong ginikanan.
Wa man nimo gisulti ang edad niya, di malikayan nga magkaedaran magka-sensitive sab. Ayaw nana padak-a, iubos ang garbo ug kon mahimo pag-sorry na lang if na-misinterpret niya imong sulti. Mas palambuon nato Inday ang kalinaw kay mas dahan pa tabug atubangon nga problema.
Papa Joe