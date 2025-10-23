Talk to Papa Joe: Nahunlak nga pagbati

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Bryan, hingkod ang pangedaron. Wala ko masayod unsay buhaton nako sa akong pares nga gamay’ng isyu padak-on pinaagi sa pagpuno sa mga isyu nga nilabay na. Iyang tigumon ug ibato nako para mahulog nga bati ko nga pagkapares. Puros diay mi buwag sa among unang pares pero sobra napulo ka tuig na mi gaipon. Wala koy bisyo, dili ko molaag, tanang suweldo ihatag nako niya, ilaag nako sila. Wala na gani koy para ako kon unsa say gusto nako.
Ikumpara ko niya sa lain nga mura bitaw og gamahay siya ngano ako iyang gitipunan. Naluoy lang ko sa akong anak nga maguba ang pamilya pero dili gyud na nako maantos kay ubos man kaayo siya nako ug tinan-awan.
Makigbuwag ko niya pero kinahanglan ba nga ako ang mohawa nga ako man ang tag-iya sa balay? Magkinto na gani ko inig uli kay gamay’ng sipyat para niya siya na ang bati. Unsa may buhaton ko? Tambagi ko.
Bryan
Bryan,
Lisod gyud sa akong tan-aw inyong relasyon kay sa imong estorya wala man maapil ang Ginuo. Ga live-in pa mo tapos wala pa ninyo patung-i ang Ginuo, lumpagon gyud mo sa mga isyus sama niana inyo permi awayan.
Mas maayo mag-atubang na lang mo sa barangay o sa DSWD ug magpakonsulta mo og kon makigbuwag ka unsay mga lakang para sa welfare sa inyong anak. Kay mao nay mag-suffer kadugayan. Lisod gyud ug wa moy kahadlok sa Ginuo kay maglisod mo og establish ug respetar sa usa’g usa ug makapahunlak na sa inyong gibati ug mabugnaw inyong gugma.
Papa Joe