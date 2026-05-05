Talk to Papa Joe: Nakagapos nga gugma

Dear Papa Joe,
Itago na lang ko sa alyas nga Cruise. Ang akong sugilanon kay minyo ko but several years na ming buwag then way ayo ang annulment kay dugay kaayo, maong naghinaot ko na mahimong legal ang divorce para magawasnon na ko. Ang issue lang kay dili baya malikayan nga naa kay magustuhan. Nahitabo gyud, naa koy nagustuhan, dili ko kasulti kay lagi bawal ug komplikado na kon magpadala ko sa akong gibati. Pero maski unsaon, moabot gyud ang punto nga mas mo-intense imong feelings and ganahan ko nga sultihan siya pero because of the aforementioned issues, I can't and hadlok sad ko mareject. Since bothered na kaayo ko, I have decided to leave my work and transfer somewhere else para malimtan siya. Fortunately, I was able to find a remote job na next to zero ang face to face kay I only have to report on-site kon kinahanglan. Ang apan lang, I still think of her and I should say na I'm in a better state emotionally atong makita pa nako siya. I only have two choices to follow, either my head or my heart pero at this time, it feels like I want to follow my heart. What's your take?
CRUISE
Cruise,
Sultihan nimo siya, makatabang na, whether dawaton ka niya or dili. Kay kon dili, makatabang na nimo sa pag-acceprt sa reyalidad nga di mo pwede sa usa'g-usa. Kon mosulti sad ka niya, mas maayo nga mag-disclaimer ka daan nga mao ni imong sitwasyon ug kon annulled pa lang ka kay manguyab ka niya, bisan sa kinomedya nga pamaagi pero naka-express ka niya. Who knows og dawaton ka niya. The more nga panghingusgan nimo ma-process ang annulment kay worth waiting man sad.
Papa Joe