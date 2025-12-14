Talk to Papa Joe: Nakigbungol

Dear Papa Joe,
Magpatambag unta ko kabahin sa akong sitwasyon. Ako diay si Mermer, dalaga pa pero minyuonon na ug mao kini nakapausab sa tinagdan sa akong igsuon.
Bag-o lang siya nanganak ug dakodako nabayran sa ospital tungod sa komplikasyon.
Mangayo siya og kuwarta nako as in literal nga mangayo unya ang problema kay ang among kuwarta sa akong pares among gisagol para down sa among kasal, di man sad nako mabawi kay di baya sad ing-ana ka dali sa part sa ako banhunon, basin di na nuon ni magpakasal nako.
Akong giingnan akong banhunon, medyo nalain ni kay di man namo obligasyon ang iyang pagpanganak kay naa man siya’y bana ug naay pamilya man sad iyang bana nga ila sad kahuwaman.
Naay punto siya Paps ug tungod niini nalain akong mga pamilya nako ug niingon pa nga di sila motambong sa kasal nako ug nakigbungol pa sila karon. Unsa may buhaton ko?
MERMER
Mermer,
Kon tabang lang, pwede man seguro ninyo tabangan kutob sa inyong makaya pero kon giobligar mo, murag lain sad gawas lang kon nisaad gyud ka sa una pa nga ikaw mogasto tanan, mao nga nahiubos sila nimo.
Pero sakto imong banhunon, dapat mangita og pamaagi iyang bana asa mangita og ikabayad kay iya man nang responsibilidad. Ilang gibuhat, so kabalo sila unsay dangatan ug andaman nila daan.
Kon moabot ang panahon nga kaslon naka ug di sila motambong, kana lahi na nga istorya pero basin sa pagkakaron lang na kay na-pressure pud imong parents seguro.
Ayaw lang pagdumot nila, padayon sa pag-communicate nila hilabi na hapit na ang Pasko. Pasabta lang sad pag-ayo kabahin sa kuwarta.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)