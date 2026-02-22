Talk to Papa Joe: Nanghagad

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Dindit, 27 anyos, taga Liloan, Cebu. Ang akong suliran kay nagsugod ni dihang nag-reunion ang among clan sa side sa akong mama, siyempre nag-abot tanang mga paryente ug mga ka edad nako.
Karon naa koy paryente nga lalake nga nasuod dayon nako sa reunion. Sa sinugdanan wala gyuy malisya, tinuod akong angkunon nga naka-like ko niya ug maka-ingon ko nga sus, di pa lang ig-agaw ay. Pero wa ko magpahalata pero siya sama diay og panan-aw nako hangtod nga manghagad siya og kitakita kauban uban namong mga ig-agaw sa di pa halata.
Karon Papa Joe, nanguyab man siya nako pero ako lang gipalabay ug padayon mi og kuyogkuyog, mamangka siya kay maayo man iyang trabaho hangtod nga mo-express na gyud siya og I love you nako.
Didto ako na gibalibaran, sus di man siya maundang, mo-message na maski dis oras kay di kuno siya makatulog ug di ko mo-reply.
Gusto niya manlakaw mi nga kami ra, ang akong nakuyawan kay basin mahibaw-an sa akong ka live in, unya motunga sa amo kon di nako reply-yan, magpasumangil lang nga nibisita ni Mama.
Unya makatalikod lang ang mga tawo sa amoa, mohangyo gyud siya nga magka-relasyon mi bisan sa tago. Di ko katug-an sa akong pamilya kay samokan ko kay ma eskandalo unya. Unsa may buhaton ko palihug tambagi ko.
DITDIT
Didit,
Imposible man sad nihangyo pag ayo imong ig-agaw nimo ug wa sad siguro hatagi nimo og rason nga mo gukod siya. Basin wa lang nimo isulti nga naka higayon gyud mo og di siya andam malayo, basin lang. Kung wala man gani sad ka mohatag og motion, di ka guilty, mas maayo sultihan nimo imong ginikanan una dayon imong kapuyo para ma prankahan. Di mana ma eskandalo kung makasabot og maayo, now kung mo sige pa, i-block di na sad na mobisita sa inyo kung nakabalo na imong ginikanan. Pero kung di ka katug-an, naa ra gyud na nimo,basin nag tago pasad ka ug something, but I respect that.
Papa Joe
(Sa inyong tampo, ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)