Talk to Papa Joe: NANGLUOD

Dear Papa Joe,
Tessie diay ni. Ako man gud nagbuhi sa akong pag-umangkon nga babaye kay napriso ang iyang papa tungod sa drugs unya ang inahan nikuyog og lain. Mga dyes anyos pa ni gibilin nako unya karon kay 18 anyos na. Nasakpan man gud nako nag-uyab-uyab maong akong gikasab-an pag-ayo kay grabe na nakong paningkamot makakuwarta para puno sa akong obligasyon kay may mga anak pud ko ug maikog ko sa akong bana nga imbes mabuhos namo sa among mga anak, nakuhaan pa para sa pag-eskuwela sa akong pag umangkon. Karon kay nakatubag ni nako ug wa nako mauyoni ug nabuyboyan nako kay nisaka na ako BP, wa na sad ko ka kontrol sa akong kalagot nga para ra man ta ni niya. Grabe daw ko, labaw pa daw ko sa ginikanan. Patas akong tinagdan nila sa akong anak, unsay makaon sa akong mga anak, makaon niya, kon palitan nako ako anak kay apil sab siya pero sukad ni nakauyab kay sensitive na kaayo ni siya ug mao lagi to, nisukol nako. Karon kay nilayas gyud siya ug niadto sa side sa iyang mama. Niingon akong mga anak nga sagdihi kay dako nato siya pero niingon akong bana nga apason kay basin maunsa na noon daw didto. Duha na ka semana siya wa mouli, pero ingon akong mga anak nga sige man daw post og pictures kuyog sa iyang uyab sa Facebook. Unsa may buhaton ko, palihug tambagi ko.
Tessie,
Dako kag sakripisyo para sa imong pag-umangkon, pero karon nga 18 anyos na siya, kinahanglan na siyang makat-on sa responsibilidad ug modawat sa imong tambag. Ayaw lang sa pugsa nga mouli dayon, kon dili pangitaa ug duola siya sa kalma nga paagi ug ipasabot nga ang imong kasuko naggikan sa kabalaka ug gugma. Apasa siya aron masiguro nga luwas siya, apan ayaw kalimot sa imong kaugalingong pamilya ug panglawas. Ang tinuod nga pagtabang dili lang kay paghatag sa tanan niyang panginahanglan, kon dili pagtudlo usab kaniya sa husto sa kinabuhi.
Papa Joe