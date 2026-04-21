Talk to Papa Joe: Nanungo

Dear Papa Joe,
Ayaw lang isuwat akong tinuod nga pangan, ikaw lay address nako sir, 24 years old diay ko, babaye ug may pamilya na. Kining akong suliran kabahin ni sa relasyon nako sa akong papa sauna. Grabe kadisiplinado nga kada lihok na lang kay bunal. Sige’g kasuko nga wa gyud siya kapakita ug pagkaamahan nga mopangga namo labi nako nga babaye. Sa tinuod lang mohilak lang ko sa kasakit sa iyang binuhatan sauna nga kon saputon siya ug makit-an mi, og unsay magunitan niya mahapakan gyud mi. Mao wa nako mapugngi nga nakaampo ko nga unta mamatay na lang siya at least igo na lang ko mohilak kay sa makahiagm sa iyang bunal. Karon nuon namatay siya kay di man mao ang nahitabo, gimingaw ko sa akong amahan ug nagbasol ko nga akong giampo nga mamatay siya. Karon akong gi-blame akong kaugalingon sa nahitabo kay kon nag-ampo pa ko ato buhi pa unta siya ug naa siya sa among kiliran. Maski isog siya nga amahan na-realize nako nga usa siya ka good provider ug manambag. Karon sige na lang ko og hilak pangayo og sorry niya. Unsaon nako para maka-move on ko?
DAY
Day,
Ayaw basula ang imong kaugalingon ngano nabuhat to nimo kay linghod pa kaayo imong hunahuna ug ang pagka-unfair sa imong papa ra ang nipatigbabaw atong panahona ug kon nagtan-aw man si papa nimo ron kon makasulti siya nimo, di sad siguro ka i-blame oy kay nahitabo to niya kay iya na gyud tong oras ug naay rason nganong nasayo. I-ampo nuon ang kalag sa imong papa, ampo sa Ginuo. Mangayo ka og pasaylo ug kon nakat-on ka sa saktong parenthood, ayaw buhata ang na-experience nimo ni papa nimo sa imong mga anak. Naa man guy mga bati nga panghitabo nga atong makat-unan para makahimo kini og maayo sa uban.
Papa Joe
