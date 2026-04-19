Talk to Papa Joe: Nasagmuyo

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Boy Sekreto, 27 years old ug nag trabaho na sad, single diay ko. Mao nga nagpadala ko nimo ani kay magpatambag ko.
Naa ko naila-ila sa Facebook. Ni-appear ra ni siya sa People You May Know. Nag-work siya sa Manila nya pagtan-aw nako kay taga amo ra man, mao nga nag-friend request ko ug gi-accept man sab niya.
Didto nagkasuod mi ug matawagan na as a friend, mag-collab mi sa TikTok sa live hangtod nga na fall ko niya.
Mao to sa ka close na nako niya, na-develop ko ug maayo until nisamot akong ka-excite dihang niingon siya nga magkita mi kay mouli siya pero nahugno ra sad dihang niingon siya nga OK ra ba daw kuyog iyang uyab.
Niingon na lang ko OK pero ang tinuod di nako ganahan makigkita niya. Unsa may ikatambag nimo ani? Salamat Daan.
BOT SEKRETO
Boy Sekreto,
Out of respect sa inyong friendship, makigkita lang ka kay wa man ka nanguyab niya. O tinuod naa siya'y uyab pero the feeling kay mutual.
Makabantay man ang babaye sa feelings sa lalaki ba. Di man sa ingon nga kon nakauyab naka mao nana imong madayon.
Pribilehiyo na sa mga single to find a better person. What if di mo work out ilaha?
Pero mga what if's lang ta. Pero isip tarong nga pagkatawo, tarong ta ikasabot.
Again wa ko mag-ingon nga iluga, ako lang be a man nga makig-atubang nila and wa ta masayod unsay pwede mahitabo after ana.
Papa Joe
