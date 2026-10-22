Talk to Papa Joe: Nasumbalik

Dear Papa Joe,
Ako diay si Lito. Mangayo lang ta ko og opinion ninyo kon gaba ba ning nahitabo nako o mao gyud ni akong kapalaran. Naa koy kapuyo karon ug naa na mi mga anak. Pero sa wala pa mi magtipon may kaipon sad ni sauna. Pero kana laging gitawag nga gugma nanguyab gyud ko niya maski naa siyay ka-live-in. Taga Mindanao akong kagikan ug kaning bayhana silingan ra namo sa among lungsod sa Zamboanga ug nagkakita lang mi diri sa Cebu dihang gi-assign ko sa akong trabaho diri. High school mi kay crush na nako siya pero wa gyud koy igong kaisog mosulti niya. Hangtod nga niabot ang higayon nga nagkakita mi diri ug nagsugod lang sa chat-chat ug to cut the story short nagkauyab mi maski nakabalo ko may bana siya. Andam ko nga ilugon siya ug nailog gyud nako, total di pa man sila kasal. Pero after sa mga katuigan sa among pagpuyo, akong nasakpan nga may laing karelasyon siya nga kauban ra niya sa trabaho, mao diay madugay siya ug uli kay OT daw. Niingon siya nga pasayluon nako siya pero di man madawat nako iyang gibuhat. Mao magpatambag ko kay naa man gud mi mga gagmayng anak.
LITO
Lito,
Dili nato matawag nga gaba, pero usahay ang atong mga desisyon sa kinabuhi adunay mga sangpotanan nga kinahanglan nato dawaton. Nasakitan ka karon kay ang tawo nga imong gipili, nakabuhat sab sa butang nga nakapasakit nimo. Ayaw pagdesisyon tungod lang sa kasuko. Hunahunaa ang inyong mga anak ug ang kaugmaon sa inyong pamilya. Kon gusto pa ninyong luwason ang inyong relasyon, kinahanglan adunay tinuoray nga paghinulsol, pagsalig ug pagbag-o gikan kaninyong duha. Pero hinumdomi, Lito, ang pagpasaylo dili pasabot nga kinahanglan nimong kalimtan ang nahitabo o dawaton pag-usab ang pagbudhi. Ang importante, ayaw tugoti nga ang inyong mga anak maoy mag-antos sa inyong panagbangi. Usahay, dili ang kapalaran ang atong basulon, kondili ang mga desisyon nga atong gihimo.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoecebu@gmail.com)