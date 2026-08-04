Talk to Papa Joe: Natuok daw siya

Dear Papa Joe,
Di na lang nako tas-on kaayo akong suwat. Tawga lang ko og Boboy, taga Lapu-Lapu. Naa koy uyab nag-work ra sab sa Lapu-Lapu pero taga south ni siya. Gibuwagan ko niya'g kalit kay ganahan sa daw siya mag-inusara kay natuok na kuno siya nako kay seloso daw ko. O, tinuod man kay nikalit ra man siyag kabugnaw diri nako. Gi-block ko niya tanan, sige nako’g hilak, inom, ug ganahan gani ko mosurender sa kinabuhi, labi na nga giingnan ko sa akong silingan nga kaila siya sa akong uyab ug naa na daw ni tigsundo nga arangan kuno pagkabutang. Unsa may buhaton nako, birahan kaha nako ning lalaki. Pasensya nahugno lang kaayo ko.
BOBOY
Boboy,
Kasabot ko nga sakit kaayo ang gibati nimo, pero ayaw tugoti nga ang kasakit maoy mopugos nimo sa pagbuhat og sayop. Kon tinuod nga wala na siyay gugma, dili na na mapugos bisan unsaon pa nimo. Ug kon naa man gani siyay lain, ang pagbirada sa lalaki dili makapabalik sa imong uyab, ikaw ra ang mahimong alkansi. Ayaw isurender ang imong kinabuhi tungod sa usa ka tawo. Ang imong bili dili sukdon sa tawo nga nibiya nimo. Hilak kon kinahanglan, pero human ana, bangon. Ang panahon dili dayon makapawala sa kasakit, apan matag adlaw nga imong pilion ang pagpadayon, moabot ra ang adlaw nga mokatawa na sab ka. Hinumdomi, ang tinuod nga gugma dili mamugos, ug ang tinuod nga kusog makita sa tawo nga bisan nasakitan, nagpili gihapon nga molakaw padulong sa mas maayong kaugmaon ug dalan.
Papa Joe