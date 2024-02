Talk to Papa Joe: Nausab nga pagbati

Dear Papa Joe,

Tawga ko sa ngalan nga Berta, 25 years old, taga Cebu pero naa karon diri sa Japan ga work.

Nag work ko apil na ang promise nako sa akong boyfriend nga para sa among future para makatabang ko niya sa among kasal puhon. Pero karon nga mag one year na ko diri, mura man og nausab ang akong goal para niya ug akong na feel nga di gyud diay nako siya true love kay nakakaplag ko og lain diri.

Mao nay akong problema kay nagdahum na baya both sides namo nga magpakasal na mi after another year diri. Naa na koy uyab diri nga usa ka Hapon ug mao ni akong problema unsaon nako sila pagsulti sa tinuod. Palihog tambagi ko.

BERTA

Berta,

Mas maayo as early as now ingnon na nimo imong uyab. Wa siyay mahimo kon di na gyud ka. Syempre di gyud na siya kadawat pero pasabta lang kay basin unsay masud sa iyang ulo hinuon, delikado. Di man gyud na siya motuo nga moingon ka nga ni fade lang imong gugma. Mo insist gyud na nga naa kay lain.

Sakit pero need niya masayud samtang sayo pa. Kanang imong ginikanan makasabot ra na. Ang mga ginikanan sa imong uyab di gyud na mosabot nimo syempre. Pero pwede sila moam-am sa ilang anak.

PAPA JOE

(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)