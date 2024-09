Talk to Papa Joe : Nausab sa bisyo

Dear Papa Joe,

Ako diay si Samantha, hingkod na ang panuigon, ug may duha ka mga anak sa akong ka live in. Sauna uyab pa mi pag college, grabe ka buotan ning tawhana, mapinanggaon. Mao bitaw nga nisugot na lang ko nga mag live in mi kay pinangga kaayo ko niya. Apan kining tanan nausab na karon tungod sa ka grabe sa iyang bisyo nga kawatan na gud ko niya sa gamay nakong kita sa pagpaninda. Gusto unta nako buwagan apan mouli man gyud sa amo ug pangitaon sa mga bata. Nasakpan na bita ni siya apan ako ra sad nga gipyansahan kay naluoy sad ko. Karon nga may sakit ko, mura lang siya og wala. Iya pa gani ko gigamit sa among mga kaila kay nag- solicit siya para sa akong tambal. Apan way maski piso niabot nako kay tua sa drugas padong tanan. Unsa may buhaton ko? Tambagi ko.

SAM

Sam,

Naa ra gyud tanan nimo kay maski mangugat pa mi og tambag nimo apan kon maglisod ka og buhat, wa gihapoy epekto. Kana kon gusto ka ipabarangay na nimo aron mapugos na siya og suporta ug kon di gihapon, naa may barangay protection program para di nana moduol nimo kay basin mao ra na ikagrabe sa imong sa­kit. Kay karon ra ba, ang sakit mosamot labi na ma- stress. I'm sure gitambagan ka sa imong mga ginikanan, kadugo ug mga higala. Apan kon di ka, wa gyud. Mahug lang nga naa mi maminaw sa imong problema apan di ka mangita og solusyon.

Papa Joe

