Talk to Papa Joe: NBSB

Dear Papa Joe,

Valentine’s Day na. Wa pa gyud koy uyab. Tawaga lang ko sa ngalan nga Vanessa, taga Talisay City. 35 anyos na ko pero wa pa gyud ko kasuway nga naay nanguyab nako labi na nga naay deperensya akong mata.

Buta man gud akong usa ka mata ug mao siguro ni ang nakapa discourage nila.

Di baya ta ko bati og nawong ug di sa panghambug sexy-hon ko.

Kon mag eyeglasses ko og dark, naa bayay motan-aw ug mo try og ila-ila nako pero once makakita sila sa akong apan, mausab na ilang panglantaw nako.

Naa pa gani pakapin nga bugalbugal.

Sa tan-aw nimo, Paps, naa pa kahay masaag nako? Palihog tambagi ko.

VANESSA

Vannesa,

O oi, dako pa kaayo og kahi­gayunan nga makauyab ka pero magdepende sad na nimo.

Ayaw ikauwaw unsay naa nimo kay para makita nila daan og unsa ka. Usa sad basin og taas sad ka og standard pero normal ra man sad na nga naa tay standard kay sa magbasol sad ka. Daghan man sad diha gani nga completely blind pero naminyo man gani or di kalakaw ug uban pa pero naka forever man.

Again, basin sad lagi taas ang imong standard sa usa ka laki. Luagluagi lang if ever, basin naa gyuy makagusto nimo ug panggaon ka. Ayaw lang sad ipugos ang imong self kay basin mabiktima ka sa mga abusadong nilalang unya paasahon lang. Happy Valentine’s Day ninyong tanan.

PAPA JOE

(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)