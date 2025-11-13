Talk to Papa Joe: Ngano?

Dear Papa Joe,
Gusto lang ko nga makapangayo og katin-awan sa akong problema, o gusto lang ko naa koy kapahungawan sa akong gibati.
Tawaga lang ko sa pangalan nga Maricel, 22 years old, from somewhere north.
Nasakitan man gud ko sa pagkawala sa akong amigo nga grabe ka buotan nga tawo.
Gusto gani niya nga magpastor puhon kay wala ni siyay laing bukang bibig kon dili ang mga pulong sa Ginuo. Apan sa kalit lang, wala na siya ning kalibutana ug daghan mi ang nagbangutan.
Usahay makapangutana ko ug ngano nga kinahanglan mahitabo ni, ngano ang mga tawo nga buotan mao pay gikuha ug kining mga abusado ug mga kurap nga politician kay wala ug nagpakalipay.
Ngano man? Hinaot tambagan ko nimo kay naghuot gyud ang akong dughan, hilabi na nga may puwesto kining lakiha sa akong kasing-kasing.
MARICEL
Maricel,
Para nako wala gyuy maayong laki nga makatubag niana kay kasagaran itubag niana kay “Ang Ginuo ra gyuy nasayod.”
Pero sa inato lang tawhanon nga tubag kay, basin humana ang iyang mision ning kalibutana ug kinahanglan na siya sa atong makagagahom.
Ang mga maayo maoy dali para dili matakdan sa mga dautan nga naglabaw karon. Hinuon, kon imong sabton pareho ra baya. Naa say daghang dautan ang nangamatay sad pero wala lang kaayo nimo tagai og bili kay dili man sad nimo kaila.
Seguro ang mga nakita nimong mga bisyuso o dautan lang imong basehanan kay imo pang makit-an.
Sakit man pero magpasalamat lang gihapon ta sa mga experience nato sa mga tawo nga maayo, kay dili tanang tawo ning kalibutana ang nabulahan ug mga higala o hinigugma nga mga maayo.
Ning kalibutana, kitang tanan lumalabay lamang. Ang wala lang nato masayri kon kanus-a.
Papa Joe
(Sa inyong tampo kay ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)