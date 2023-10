Talk to Papa Joe: Nganong di kadawat

Dear Papa Joe,

Just call me, Boy, fresh graduate ko ug nagtrabaho na karon. Pure gyud ko nga lalaki pero nahilambigit ko sa usa ka bisexual. 19 pa ni siya nga lalaki. Maayo man ang dagan sa among relasyon as in in love mi sa usa’g usa. Dawat ra man sad siya sa akong family. Wa man silay daghang sulti gawas lang sa gusto sila og apo puhon pero lahi nana nga istorya.

Ang akong problema kay sa iyang side kay bag-o lang nakahibawo ang iyang mama nga maya siya ug duna na siyay hinigugma. Giingnan siya nga pabuwagan ko ug maglinaki siya para di siya masakpan sa amahan ug mga igsuon nga toa sa gawas nanarbaho.

Mao ni akong suliran ron. Nganong di man gyud kadawat ang ubang tawo sa kasa­rian sa ilang anak? Padayunon ba ko ni o ako nalang mobiya? Tambagi ko.

BOY

Boy,

Di mi kabuot sa gipitik sa inyong kasingkasing. Bisan did-an pa mo, moipsot gyud mo kon gusto mo. Ang sa side siguro sa ginikanan Boy, di lang sa iyang pagka bisexual, kon di apil na ang pag-eskwela nga maoy hinungdan nag-work sila sa gawas. Di sila gusto mausik ang ilang damgo para sa ilang anak.

Ako advice to you siguro nga kon love gyud ninyo ang usag usa, huwata nga makahuman siya ug maka-decide na siya para sa iyang kaugalingon. Sama nimo nga as of now okay pa ang imong parents kay kabalo man sila nga nagtrabaho na ka ug ang imong uyab di sad momabdos. Pero pangandam lang.

PAPA JOE