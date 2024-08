Talk to Papa Joe: Nganong kalagutan mi?

Dear Papa Joe,

Tawga lang mi sa ngalan nga Jane, Joy, Iazel. Taga southern Cebu ra mi. Our problem diay ang binalay sa amo ni lazel kay grabe ka pakialamera. Kaming tulo mga working student mi pero tagsa-tagsa mi og balay. Ang nakapait kani lagi nga binalay, kusog kaayo siya manghilabot namo. Naa’y usa namo nga iyang gikontrahan nga wala mi kasabot kay kon unsay sugo niya, amo man unta tumanon bisag dili na namo amo. Ang amo namo ni Jane okey ra kaayo.

Kani lang binalay sa amo ni lazel mo’y problema namo. Iya ming buhatbuhatan og estor­ya. Maorag siyay hawod diri. Hawod kaayo nga igo ra man unta siya nangipon. Mga buhat namo bantayan mi niya. Two years na mi kapin diri isip mga working student. Lisod kaayo kaning nag-need ta, moagwanta lang gyud ta para sa kaugmaon. Gaplano na mi nga mohawa pero naka-realize mi nga og mouli mi walay ikagasto ang among family kay wala sad lagi kaya. Mga college student na diay mi. Moana na lang mi nga "sagdi lang kay hapit na bitaw, makagawas ra ta diri."

Daghan na ang nangagi nga mga working student diri pero walay gadugay kay iyang buhatbuhatan og istorya, unya iyang isulti sa amo namo. Kani si Jane bag-o pa lang ni, mo one year nana siya rong October. Naa pa gyud gauna ana niya pero nanghawa lang kay tungod kontrahan man sa binalay. Kon wala pa mi respeto, amo na ni siya gitubag. Unya kani raba si Jane di ni palupig, motubag gyud ni siya. Amo na lang pud ni tubagon?

JANE

Mga Inday,

Ayaw na lang tubaga kay basin nagpamatuod hinuon nga sakto siya. Mas maayo moduol mo sa inyong amo gyud ug isulti. Way kalainan kon mohawa mo o papahawaon mo sa inyong amo kon siya molaban sa iyang ka live in. Insecure lang na siya kay mga babaye baya mo tanan unya di siya pinakaslan.

Sultii sila nga magkinahanglan mo ana nga work ug di lang hatagan og malisya ug andam mo mosunod niya ug be open sad mo niya. Do your best nga masuod ninyo siya.

PAPA JOE