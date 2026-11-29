Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Amy. Magpatambag lang ta ko unsaon nako pag-move on. Akong pares kay sayo man namatay, 34 pa lang siya gibawian na sa kinabuhi. Wa man ta’y bisyo akong bana, sayo mouli ug matog. Last annual check-up nila sa ilang trabahuan normal lang siya unya kalit lang giataki kuno. Wala na lang namo gipa-autopsy kay pobre lagi tawon mi, utan ra man gani tawon permi namo sud-anon pero ngano kaha sa? Usahay makapangutana ko ba kay permi na lang ko makadungog ug makakita sa FB nga namatay og sayo maski aktibo sa sports. Unsa kaha’y rason no kay mag-anxiety na man lang ta ani, naa pa ra ba tawon ta’y mga bata.
AMY
Amy,
Una sa tanan, dawata ang akong kinasingkasing nga pakikiramay sa pagkawala sa imong bana. Lisod kaayo dawaton nga ang usa ka tawo nga atong gihigugma, nga daghan pa unta og pangandoy sa kinabuhi, kalit lang mawala. Apan Amy, ayaw basola imong kaugalingon o pangutan-a kanunay nganong siya pa. Dili tanan sakit adunay klarong tubag, ug dili tanan kamatayon resulta sa bisyo o pagpasagad sa panglawas.
Usahay, adunay mga sakit sa kasingkasing nga walay klarong sintomas ug dili dayon makita sa ordinaryong check-up. Busa bisan aktibo sa sports, wala’y bisyo ug himsog tan-awon, mahimo gihapong kalit nga atakihon.
Ang akong tambag, Amy, ayaw tugoti nga ang kahadlok sa kamatayon maoy mokawat sa kalipay sa imong kinabuhi. Hinuon, himoa kining pahinumdom nga ampingan ang panglawas, magpa-check-up. Hinumdomi, dili nato makontrol kon hangtod kanus-a kita mabuhi, apan makontrol nato kon unsaon nato pagmahal ug pag-atiman sa mga tawo samtang ania pa sila.
Hinay-hinay lang sa pag-move on, Amy. Dili kinahanglan kalimtan nimo ang imong bana. Ang imong mga anak kinahanglang makakita nga bisan nasakitan ka, aduna gihapoy kusog ug paglaom nga mopadayon.
Papa Joe