Talk to Papa Joe: Nilubad ang batasan

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Sabeth, 27 years old na ug naay ka-live in ug usa ka anak.
Matinumanon man unta ko sa gusto sa akong mga ginikanan apan niuban gyud ko sa lalaki nga akong gihigugma. Three months pa man among relasyon pero daw sa nag-uros-uros akong pagbati niya ug siya sad nako. Way klarong trabaho ang lalaki mao nga giingnan ko sa akong mama nga magmahay ra ko.
Buotan man ang lalaki kay maguwang siya nako. Pero dihang nanganak nako, nausab na iyang batasan ug didto nako nasayri nga mosuyop man diay siya og ginadiling drugas.
Kulatado pa ko kay dudahan ko niya naa koy lalaki kay wa man gani ko patuo sa akong mga ginikanan, niya pa kaha nga bag-o ra mi nagkaila unya ga-live in dayon.
Gusto nakong mohawa diri kay hasta bata apilon nga di daw siya ang amahan. Palihug tambagi ko.
SABETH
Sabeth,
Niresulta na, kani laging mahigugma ta, mabuta ta nga ang uban ray makakita sa atong pagbati.
Pwede man ka modangop sa barangay day ug ipa-barangay na nimo kay may kabutangan gyud na siya sa iyang kalaki nimo sa iyang pagkulata nimo ug sa pag-apil niya sa bata.
Mopauli ka sa inyo, tunla tanang kasaba, nana man na. Kay sa mamatay na noon ka sa kamot atong lakiha ug di na kasakay sa iyang tama.
Kon wa gyuy modawat nimo, mangayo ka og tabang sa barangay nga ma-refer ka sa ahensya sa gobiyerno nga makatabang nimo ug malikay ka sa kadautan.
Kana kon barugan nimo imong prinsipyo, ang nakadaut lang kasagaran kay malukmay og balik kon mag-sorry sorry na ang lalaki. Unya kon makalikay na man gani ka, ayaw sa pagsulod og laing relasyon dayon, focus una ka sa imong anak.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)