Talk to Papa Joe: Niturok ang sungay

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Amalia, 40 anyos na ang panuigon, minyo ug may usa ka buok anak. Akong bana nagtrabaho sa usa ka dakong kompaniya. Maayo man ang kita niya ug ako sad nag-business pud ko ug maayo ang kita.

Kaning tanan gibuhat ni namo para sa kaugmaon sa among anak. Ang among anak otso anyos na ang panuigon ug nag school sa pribadong eskwelahan. Pero lately akong nabantayan nga motubagtubag na siya nako ug murag walay respito ba. Di pa gyud motuman sa akong ginagmay nga sugo. Pero sa iyang amahan mahadlok ni ug di sad siya ing-ani nako kon naa iyang papa. Unsa may angay nako nga buhaton? Please tambagi ko.

AMALIA

Amalia,

Oras. Mao nay gikinahanglan sa imong anak, ang oras. Oras pagdisiplina niya ug pahimangno kon wa na kini pamatasan. Ang inyong kakugi ug kwarta para sa future sa inyong anak pwede magbunga og di maayo kon kuwang ta sa oras sa atong anak. Kay kon may pagkuwang ta, pwede na na mapun-an sa lain nga di maayong impluwensya.

Kana nga mahadlok sa papa, mas maayo nga sultihan nimo ang imong bana para maoy mosulti sa inyong anak kon unsay sakto o unsay dili.

Mao nga samtang sayo pa, tudloan gyud na ninyo sa saktong pamatasan kay para ra gyud na sa iyaha.

PAPA JOE

( sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)