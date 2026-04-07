Talk to Papa Joe: Niuga nga gugma

Dear Papa Joe,
Angga-i lang ko ug Tekya, 35 years old ug married na. Naa koy kauban sa trabaho ba nga nakabalo ko nga naibog siya nako ug sa tinuod lang ganahan kay ko niya kay siya akong ideal guy, kanang tall dark and attractive. Kabalo man gyud mi mga babaye kon naganahan ang lalaki namo pero nasayod ko nga di siya mopatol gyud kay makita nako nga loyal siya sa iyang pamilya.
Pero ako? Ambot lang loyal ba ko kay para nako na-fall out of love man ko sa akong bana.
Pero sa nadugay mura man ko na-obsess ani niya kay mang-stalk na ko sa iyang FB ug kon makakita ko niya mag-post ug mga pictures sa iyang asawa nga sweet kaayo sila kay magselos ko ug kon magkita mi sa trabahoan kay di na ko managad niya ug siya sad wala ra.
Di sad siya managad kaayo ug maglagot ko. Pwede ko nimo matambagan unsaon nga makalimtan nako siya? Salamat.
TEKYA
Tekya,
Ato na gyud ni gibalik-balik nga di gyud masulbad ang problema kon dungagan pa nato ug laing problema.
Seguro nakita lang nimo sa imong kauban gyud ang klase sa lalaki nga gusto nimo makauban, kay nakita nimo una iyang pisikal o pamarog nga haom sa imong gusto. Samot na nakita nimo iyang mga post sa FB nga sweet diay siya nga pagkalalaki nga wa na nimo makit-i sa imong bana.
Ngano man kaha? Well una, sutaa usa nganong naing-ana inyong relasyon, nganong sa ing-ana kasayon moingon ka na-fall out of love ka. Try kuno ug repair sa damage basin pa matabang ug matarong inyong relasyon.
Kon ugaling dunay problema imong bana nga lisod na gyud i-work, klarohi siya para way sabit ug di man nato malikayan makagusto og lain kon wala nay nagpangga nato. Pilia sad tawon ang way kabilinggan ug andam modawat nimo ug sa imong kagahapon.
Papa Joe
