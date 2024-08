Talk to Papa Joe: Obligasyon?

Dear Papa Joe,

Sa mga issues karon sa social media ba makaingon ko nga maka relate sad ko. Ako diay si Elma, 30 na ang edad, minyo, may usa ka anak. Sa bata pa ko, wa gyud ko makasuway nga giamuma ko sa akong mga ginikanan. Ako pa hinuoy gihimo’ng yaya sa akong mga manghod. Nisulod ko isip katabang para lang suportahan nako ang akong kaugalingon. Ang ako nga mga manghod kay naka graduate gyud kay apil ko nga nitabang.

To cut the story short sa akong paninguha, nakapundar ko og gamay’ng negosyo ug maingon ta’ng punga nidako siya. Pero akong mga ginikanan sila naman hinuon mokuha sa akong hinaguan kay sila kunoy ginikanan. Samot na dihang naminyo ko kay ka swerte kuno sa akong bana nidawat sa kwarta sa ilang anak. Utang kabubut-on daw nako tanan nila kay di daw ko mogawas ning kalibutana kon wala sila. Unsa may akong buhaton?

ELMA

Elma,

Toxic mentality na. Wa nimo pangayua nga mogawas ka ning kalibutana. Bonga ka sa gugma sa imong ginikanan ug obligasyon ka nila nga padak-on kay nagmugna sila ana nga sitwasyon. Bisan pa kon mohatag ka ana nila, moabot gihapon nga bati ka ug makuwangan na sila sa imong hatag kay batasan na gyud na nila.

Kinahanglan morason ka nga di mura’g nisukol ka pero andam lang gihapon kay kon batasan na gyud na nila, bati gihapon ka. Iampo lang na sila, Day. Basin pa makaamgo pa na sila ug ayaw lang sad hikawi og tabang kutob sa imong makaya.

PAPA JOE