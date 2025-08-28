Talk to Papa Joe: Obligasyon

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangalan nga Anna Marie ug naa ko karon sa Mandaue. Minyo ko ug ang akong bana may anak nga naa namo. Dako na ug nagtrabaho na gani, dalaga pa sad. Ang akong problema kay ang akong mga ugangan, sa nag-eskwela pa akong step daughter ug naa pa ko sa Hong Kong ga-work, ingnon niya akong bana nga pagastuhan ilang apo kon tinuod ko nga nanginahan. Karon wala na koy work ug among anak ga-work, moingon na man sad akong mga ugangan nga sila maoy angay tabangan kay silay kadugo. Nahiubos ko. Palihug tambagi ko.
ANNA MARIE
Anna Marie,
Kanang batasan sa imong mga ugangan kay mao nay gitawag nila ug toxic mentality. Kitid ra ug panghunahuna ug kon ikaw maapektahan ka ug makakwenta na sad ka apil sa imong nagasto, wala na moy kalainan. Kon nibarog ka ug pagkatinuod nga inahan, pasagdahi imong step daughter sa pag desisyon sa tan-aw niya sakto. Mama man ka, obligasyon gyud na nato sa atong mga anak nga mo-provide para sa ilang future, dili para sa future sa ilang ginikanan. Dili sad siguro mo pasagdahan sa imong anak ug kon mohatag man gani siya ug support sa iyang apohan, aw iya na nang pagbuot. Ayaw na lang gyud pagpatol ug estorya kay ikaw ra gihapon ang masakitan. Ihangad lang na sa Ginuo tanan, basin may rason nganong ing-ana imong in-laws sa imoha. Basin wala gyud na sila kauyon ba ug ilang gusto ang mama gyud sa ilang apo. Sagdi lang ma realize ra na nila basta padayon lang pagkamaayo ngadto nila.
Papa Joe