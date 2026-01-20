Talk to Papa Joe: Ofw story

Dear Papa Joe,
Pwede taguon lang nimo akong name, Miss Lang. Wala ko kabalo unsa akong buhaton. Yes, nakahibalo ko na mali ni. Usa ko ka minyo Papa Joe. Naa ko sa Kuwait nagtrabaho isip usa ka DH. Din ang laki na akong nagustohan Papa Joe naa pud ka-live-in sauna. Kabalo ko nga naa pud feelings ang laki sa akoa kay dili siya makig-istorya nako kon wala siyay feelings. Sauna ra to 2021 pa to Papa Joe ug karon nga naa ko diri sa ibang bansa nag-friend request ko sa iyaha Papa Joe og gi-accept ko niya ug nag-chat2x mi.
Niangkon siya nakagusto siya nako ug ako pud Papa Joe nakagusto pud sa iyaha. Nagkaproblema man gud ko sa akong bana kay ako lang sige ang mag-beat og time sa iyaha, kon mag-chat ko deadma rako niya maski taas kaayo akong mga messages. Pero siya wala gyud na bisag isa i-seen man lang akong message sa iyaha mao na nga na ing-ani ko. Palihug tambagi ko unsay angay buhaton.
Miss
Miss,
Maayong adlaw nimo. Ato gyud ni ibalik-balik nga linya, “Di masulbad ang problema ug laing problema.” Unfair man sad ug mo-judge ta sa imong bana dayon no kay wa sad mi kabalo sa iyang side. Pero sa wa pa ka mosulod anang sitwasyona sa paghigugma og lain, nangita sa ta ka og pamaagi masubay ug masulbad nimo imong problema sa imong bana kay daghan maapektuhan ana ug ikaw mismo nasayod nga sayop na. Kon ikaw naa sa side sa ka-live in niya, malipay kaha ka? Kon ikaw nahimutang sa iyang anak, unya maguba inyong pamilya, malipay kaha ka? Ikalipay ba sad sa imong mga anak o bana nimo kon mahitabo maguba sad imong pamilya? Malipay ba ang Ginuo nimo ana? Mao nga samtang sayo pa undangi, chat ra na imong gisaligan sa laki, di ka kaseguro mao ba gihapon na sa personal. Focus sa unang tuyo nimo diha, ang kaugmaon sa imong mga anak. Kon wa nay gugma imong bana nimo, wa nay paagi nga mopadayon, pilia sad ang way kabilinggan.
Papa Joe
