Talk to Papa Joe: One for the road

Dear Papa Joe,

Ako diay si Anna. Magpatambag unta ko unsay angay nako nga buhaton.

Nagbuwag mi sa akong ka live-in last May 13,2023. Unya nagbalik mi og kita pagka September 22 kay nangayo siya og closure. Kay kani lagi love pa nako siya, magpauto-uto pud ko atong higayuna, nakainom ko ug naay nahitabo namo atong gabhiona. Padung na ko larga diri sa Manila ato’ng time, Papa Joe, kay nag process ko sa akoang documents padung larga sa gawas.

Ug after pipila ka weeks nako’ng stay diri sa Manila, gi-medical na ko sa agency. Didto na nako nahibaw an nga buntis diay ko kay nag positive akoang serum pregnancy test. Gipa-repeat ko og serum pregnancy test after 2 weeks. Still positive ang result.

Wala gyud ko mag expect ani, Papa Joe, kay sa almost 3 years namo nga nag live in, karon pa gyud ko nabuntis nga buwag na mi, tapos padung na unta ko molarga sa Saudi. Wa gyud ko kasabot sa akong gibati kay naglibog ko kon unsaon nako pagsulti niya nga naa naman siyay uyab karon. Maglisod ko og uli ug balik sa Cebu kay maulaw na ko kay nagdahom nang mga tawo sa amoa nga molargahay na ko og Saudi. Unya ingon ani ra ang nahitabo sa akoa.

Actually, naa mi pre-medical daan sa Cebu pero negative pa ang result diha. Ug mag base ko sa adlaw nga may nahitabo namo one month na kapin, mao seguro ni-detect sa serum pregnancy test. Mangayo unta ko og tambag gikan nimo. Salamat and God bless.

ANNA

Anna,

The best nimo nga buhaton mao ang pagdawat sa kamatuoran nga naa na man na ug imo gyud nang pakatawhon. Sultihan gyud nimo imong mga ginikanan ana. Siguro masuko sila pero madawat ra na nila puhon. Naa siguroy rason nganong nahitabo na. Basin di gyud para imoha ang Saudi.

Ayaw kauwaw anang mga tawo kay kita tanan masayop man. Usa pa di man sad na iglain nila ang laki kay kabalo man sila nga ka live in na nimo sa una. So, naa gyud moy pinagsamahan. Usa sad, pahibaw-a ang lalaki sa tinuod ug kon deny siya, kana na say patambagi.

PAPA JOE

