Talk to Papa Joe: Opaw

Dear Papa Joe,

Tawga lang ko og Pawpaw. Nasayud na siguro ka kon ngano. Ambot unsa ni nga kondisyuna nga kabata pa nako naupaw na man ko. 28 pa ko karon apan naupaw na ko og sugod mao nga napugos ko og pakiskis para semi opaw na lang sad. Nawala akong salig sa akong kaugalingon nga makauyab o maminyo man galing kay karon pa lang mapuno na ko sa bugalbugal. Di man sad ko ganahan magpaupaw pero mura na man sad og kaingin ako’ng ulo nga murag niagi og landslide kay kapihing na man lang sa likod.

Kon magkalo man sad ko, di sab angay kay lupyak kaayo sa likod. Mao ni akong suliran ron. Nanghinaut ko nga imong matambagan o ba kaha maka advise ka unsaon nga matuboan og balik og buhok akong ulo. Daghang salamat.

PAWPAW

Pawpaw,

Una nimong buhaton mao ang pagpakonsulta og doktor nga nag specialize anang buhok kay basin tuod matabang pa na. Basta sa akong nahibaw-an parte na siya sa gitawag og alopecia. Basin naay treatment. Di man sad ko kasulti nga wala kay di man ko eksperto. Pero kon unsa man gani na ug di na matabang, dawata na lang na ug puy-an nimo ang imong kinabuhi nga parte na.

Di ka kaingon nga di ka makauyab o maminyo kay daghan man gani diha nga naay kapansanan maminyo ug nakaanak pa gani. Ikaw pa kaha? Kon kita naa tay apan sa lawas, atong pangitaon asa nga asset nato atong pakusgan para appealing ta tan-awon sa uban. Kon naay manaway nimo, ayaw kauwaw. Tutoki hinuon di ba mauwaw sila sa ilang gibuhat.

Ako wa koy ikatampo nimo nga pampatubo og buhok. Niagi sad ko nga ni nipis akong buhok. So? Ako’ng gipabaga akong nawong. So what? (hahaha). Bitaw daghang salamat sad.

PAPA JOE