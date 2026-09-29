Talk to Papa Joe: Padangog

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw nimo. Naa lang koy ikonsulta. Dili lang nako ni ipaklaro kay medyo sensitibo ni. Tawaga ko og Tesing.
Naa man gud koy puwesto nga ganahan pero wala koy direktang contact sa tag-iya kay naa sa laing nasod pero naa ni siyay sinaligan. Di man mi kaila mao nga ang akong tawo nipasalig nga siyay mo-contact kay kauban kuno sila sa trabaho sauna.
Pero ang tinuod ni-try ko og contact ani niya sa Facebook, nangutana ko nga pwede ba ilakad ko niya sa tag-iya sa puwesto kay interesado ko. Pero wa man mo-reply, so mao nga ang akong tawo akong gipaadto, pagbalik niya, niingon nga need daw ko padangog para ilakad ko.
Para maako-a gyud Papa Joe ang maong puwesto nihatag ko sa akong tawo ug 10k. Pero after pila ka weeks, naa na may lain nga nigamit sa puwesto, mao nga naglagot ko, akong gipangutana akong tawo unsang hitaboa ug niingon siya nga kuwang ra daw kay bidding style daw kuno, mao nga wa nako kapugong akong gi-message usab ang sinaligan, apan ni-reply siya nga wa siyay nadawat gikan sa akong tawo ug wa man sad siya nangayo ug placement fee.
Akong problema unsaon nako pagkompronta sa akong tawo nga nanindigan man gyud siya nga nihatag daw.
Lainan sad ko modangop ug barangay kay mahibaw-an nga nihatag ko og pampa dangog.
MAM TESING
Mam Tesing,
Pangayo una sa imong tawo ug proof nga nahatag niya ang P10,000, sama sa resibo o text messages.
Kon ang tag-iya o sinaligan mismo niingon nga wala siya makadawat ug wala siya nangayo og placement fee, naa kay rason nga mangutana ug tarong kon asa gyud napunta ang imong kuwarta.
Ayaw na pagdugang if ever og laing pampadangog kay basin samot kang maipit.
Kon dili niya mahatag ang klarong tubag, mahimo nimong hangyuon nga ibalik ang imong P10,000. Kon dili mo magkasinabot, mas maayo mangayo og legal nga tambag aron husto ug limpyo ang imong sunod nga lakang. Importante, mam, nga sa sunod dili ta maghatag og kuwarta kon walay klarong kasabutan ug dokumento.
Papa Joe