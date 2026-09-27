Talk to Papa Joe: Pagluib

Dear Papa Joe,
Tawga lang ko sa alyas nga Mira, 32 anyos, minyo ug adunay duha ka mga anak. Mangayo unta ko og tambag bahin sa akong bana. Dili ko ganahan nga moabot sa punto nga kinahanglan pa nako siyang biyaan, pero sa pagkakaron, wa na gyud ko kahibalo unsaon nako pag-atubang sa akong nadiskubrehan. Napulo na ka mga tuig mi nga minyo. Sa unang mga tuig, okay ra kaayo among relasyon. Ang akong bana naa sa trabaho, nga usahay gabii na mouli, samtang ako naa sa balay ug nag-atiman sa among mga anak. Nabantayan nako nga nausab siya. Mas sige na siyag cellphone ug pirmi niya kining dala bisan asa. Sa una, dili ra siya mag-lock sa iyang phone, pero karon bisan moadto lang sa banyo, dala gyud niya. Usa ka gabii, nakatulog siya ug nabilin iyang cellphone sa sala.
Naay nisulod nga message. Wala nako tuyoa nga basahon, pero nakita nako ang pangalan sa babaye nga kaila nako, kauban niya sa trabaho. Nangurog ko. Sa ulahi, niangkon siya nga adunay nahitabo tali nila, apan iyang giingon nga natintal ra siya tungod kay wa na daw klaro ang among relasyon. Sige ko og pangutana sa akong kaugalingon kon asa ko nasayop. Nagpakiluoy siya nga hatagan pa siya og higayon.
MIRA
Mira,
Sayop gyud ang pagluib, ug dili nimo sala nga nawala imong pagsalig. Pero kon gusto pa ninyo luwason inyong pamilya, kinahanglan makita nimo sa iyang binuhatan nga seryuso siya sa pagbag-o.
Hatagi siya og higayon kon gusto pa nimo, pero klaruha ang imong boundaries. Kinahanglan putlon gyud niya ang relasyon sa laing babaye ug mahimong transparent sa iyang lihok.
Ayaw pud pugsa imong kaugalingon nga kalimtan dayon ang nahitabo. Ang pagsalig, kon mabungkag, hinayhinay gyud na mabalik. Ug labaw sa tanan, Mira, ayaw pagdesisyon tungod lang sa kahadlok nga mabungkag ang pamilya. Hunahunaa pud ang imong kalinaw ug ang klase sa relasyon nga gusto nimong makita sa inyong panimalay.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)