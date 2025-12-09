Talk to Papa Joe: Pagtungha

Dear Papa Joe,
Tawaga ko ug Kaitlyn, 18 years old. Akong problema kay gusto ko motiwas sa college pero wa koy igong kwarta kay akong kita isip part time sa usa ka fast food kuwang ra ipalit ug maintenance ni mama kay na stroke siya. Giingnan ko sa akong mga igsuon nga undang lang sa ko kay di sad kaya nila ilang kita kay may mga anak sad sila. Di man gud mi datu paps nara gani mi puyo sa urban poor. Mao ni nakapalibug nako. Nakigtipon nalang gani ko sa akong boyfriend para maka save ko sa kaon kay tabangan man sad ko niya. Mao ni akong patambagan, angay bako moundang? Naa ba kay kaila makahatag nako ug maayong trabaho? Palihug tambagi ko.
KAITLYN
Kaitlyn,
Naay panultihon nga di masulbad ang problema ug laing problema. Kanang pagsulod nimo ug live in live in dili man na tubag. Kung masipyat simbako ug mamabdos ka? Laing problema na sad. Pwede man ka moundang day kay kinahanglan naman ka sa imong inahan. Ang pagtungha pwede malat-angan ug tuig, pero kung malat-angan ang tambal ni mama nimo ug moresulta na noon sa iyang kinabuhi, lisud nana balikon. Sa imong pangutana makatabang ba ko nimo? Di gyud ko makapasalig ana kay una wa ko makaila nimo personally. Lisud og mabulyaso maapil pa ko. Pero who knows naa nanginahanglan i-refer taka based sa imong suwat diri, dili isip kaila, mo disclaimer lang ko, ug para kamo gyud mag ilhanay sa nangita if ever. Sa tabang sa imong inahan, naa may mga institution nga motabang, naay mga politiko nga motabang. Depende gyud na ninyo kung kursonada mo moduol. Moadto mo sa mga public hospital para makapangayo mo ug idea asa duol.
Papa Joe
