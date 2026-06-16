Talk to Papa Joe: Palakasay ba ni?

Dear Papa Joe,
Palihug lang ko ug hide sa akong identity, hinaut matagad nimo ni akong problema kabahin sa trabaho, Usa ko ka manager ug gasolinahan diri sa probinsya sa Sugbo. Dili lang naku i-mention akong name para proteksyon nalang sad nako. Naay gi hire among tag-iya nga babaye isip supervisor. Lalaki diay ko Papa Joe. Kani siya kay medyo sosyalon ug di gani managad sa mga pump boys. Mao na ang rason nga naay palpak among operation kay walay communication. Kon naa koy isugo niya sama sa pag meet sa staff para mahibaw-an nganong naay alkanse o maski sa paglimpyo sa palibot di niya ma execute. Mag muro ang nawong kung sultihan ug kung mobuhat man gani sa sugo di nami tinggan o kung motingog man klaro kaayo nga murag nasuko. Pa post post raba dayon ug cryptic sa FB kay kabalo man siya makabasa mi kay friends man tanan sa FB. Ang nakapait pa aning bayhana kay murag way tahod nako, mosumbong o moreklamo sa mga tawo adto deretso sa tag-iya dili nako nga ako man ang direct head niya. Moingon sad ang mga tawo basin naay something sir, mao nga di sad ko kasuko ani niya basin labanan ni sa tag-iya. Palihug tambagi ko.
SIR
Sir,
Medyo kontrobersyal na imong problema o sitwasyon kay wala naman masubay sa protocol sa panrabaho, dapat unta ikaw may immediate officer niya kay supervisor man siya, dili unta siya mo bypass nimo kay mosamot ka kayamukat inyong pagpadagan sa inyong operation diha sa kinatibuk-an. Kana kay mo deretso sa tag-iya murag lahi nana, pero kung dili gani i-delegate nimo ang mga isyu nga gisumbong o gisulti sa supervisor sa tag-iya diha nimo, mahug na ug palakas system.
Di nana siguro nato isulti pa ang rason nganong direkta siya, naa gyuy something. Ingna imong boss ug unsa naman lang imong papel, kung di ka paminawon aw huwata lang kay mo epekto ra gyud na sa negosyo ang tanan kung wa magka dimao ang operation.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)