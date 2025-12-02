Talk to Papa Joe: Pamilya

Dear Papa Joe,
Ako diay si Liza, 35 anyos na ang panuigon ug ania nanimuyo sa Mandaue. Ang akong suliran kabahin sa kahiubos.
Wa ko masayod og angay ba o di na lang. Nag-OFW ko pero nahiuli na sa Cebu after sa pandemic.
Makaingon ko ba nga unfair man akong mga ginikanan, kay ako nga nagsuporta nila ug sa akong mga igsuon kay mura og di man nuon ko tagaan og bili.
Napaangkan ko, tres anyos na ang bata kay pag-uli diri nakauyab man ko pero wa gyud ko tabangi sa akong pamilya dihang nagmabdos ko ug nanganak.
Pero karon naminyo ang akong mga igsuon kay mas excited sila sa pagmabdos nila.
Nasuko ba ni sila nga wa koy bana o nasuko sila nga niundang ko pagka OFW? Wa na man lang ko mangutana pero deep inside gisakitan ko.
LIZA
Liza,
Basin na-misinterpret lang na nimo, pero seguro naay parte sa imong pagduda tinuod.
Mas maayo nga makigsulti ka nila labi na sa imong mga ginikanan kay basin sayop imong pagtuo.
Kon nahiubos ka, basin nahiubos pud sila nimo kay nanganak ka nga walay bana, naanugunan sila sa imong pagkababaye nga way bana ug luoy imong kaugmaon.
Kon sa tabang lang sa imong pamilya, seguro samtang buhi pa sila pero ila siguro gikagul-an imong future.
Dili man sad ta makaingon nga kuwarta lang ang giapas sa imong pamilya nimo, basin sa imong hunahuna need gyud sila mopakita nimo ug pagbati kay gisakripisyo nimo imong life sa laing nasod mao imong gikumpara sa imong mga igsuon.
Sa makausa pa, ang labing maayo nimong buhaton mao ang makigsultihanay nila ug i-set aside ang garbo.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang kana sa papajoesuperb@gmail.com)