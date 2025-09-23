Talk to Papa Joe: Panakip lang

Dear Papa Joe,
Mangayo ta ko ug tambag nimo. Tawaga lang ko ug Bel, 25 years old. Wala ko kasabot ug sakto ba ko o sayop.
Wala pa man ko ka move on sa akong ex kay sa upat ka tuig namo sa among relasyon kalit ra man ko niya gibuwagan ug giatol pa gyud niya nga anniversary namo.
Wala ko mosugot pero kusganon siyang niingon nako nga kon dili na siya, dili na gyud na.
Wala ko makabalo unsay sala nako. Sige ko og hangyo niya nga magbalik mi pero dili gyud siya. Gi-block ko niya, maski kapila na ko nagbuhat og account, i-block gihapon ko niya.
Mao nga agi ug paglimot niya nakigrelasyon ko og lain ug kining lakiha dugay na kaayong nahigugma nako pero maski unsaon nako pagkat-on og love niya, kay ang ako man gihapong ex ang naa sa akong hunahuna.
Gusto ta ko nga magka-closure lang mi unta og tarong. Ok ba nga moadto ko sa ilaha? Tambagi ko.
BEL
Bel,
Tagai og respeto imong kaugalingon day, ayaw na ipamugos imong kaugalingon sa tawo nga wala nay gugma nimo. Mahulog ka og barato ana. Closure? Unsa pa man?
Wala gyud to siya mahigugma nimo ug tinud-anay sa katong kamo pa, maski pila namo ka tuig naghuwat ra gyud to siya sa saktong panahon.
Pwede sad nga love ka niya pero nakasala siya nimo ug dili niya kaya padugayon pa, o love ka niya pero nakakaplag siya og mas love pa kay kanimo.
Kon ako nimo, ug dili pa ka sure sa imong kaugalingon, buwagi na lang na imong panakip butas kay ang gibuhat sa imong ex, sama ra sa imong gibuhat anang imong uyab karon. Find time to find yourself.
Papa Joe
(Sa inyong tampo, ipadala kana sa papajoesuperb@gmail.com)