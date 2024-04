Talk to Papa Joe: Pangante

Dear Papa Joe,

Tagua lang ko sa ngan nga Jasser. Makapangutana lang ko ba, nganong naa may mga ig-agaw nga di mura og kadugo ang tratar nila sa ilang kadugo? Pero sa laing mga tawo maayo man sila.

Tinuod nga pobre mi ug sila gyud among kadangpan pero kalit lang sad sila nausab dihang wa na maningug ilang ginikanan kay giapil man mi nila. Makaingon ko lisod gyud diay ning pobre ta kay ubos ang ilang panan-aw nato.

Mao lang ni ang nakahasol nako ba nga usahay makapangante ta nga bantay lang mo kon kami na sad, kay bawosbawos baya ang kahimtang. Unsay ma­tambag nimo nako? By the way, 17 anyos pa ko.

JASSER

Jasser,

Di malikayan nga naay mga sitwasyon nga ing ana pero kinahanglan sad sabton ang rason kon ngano. Basin sad naay nabuhat nga bati ang imong mga ginikanan, basin lang.

Basin sa sige og paningil saadsaaran lang sad kay lagi kadugo. Maski maayo pa ilang kahimtang, wala man sad na nila pamunita ang kwarta, gihaguan na nila. Mao nga kon ing ana man, sabta. Ayaw pangante kay di na siya maayo ug basin di pa madayon ang imong pag-asenso kay kuyaw kon ikaw makwartahan.

Paninguha lang gud ug kon tan-aw nimo di maayo ang binuhatan sa imong kadugo,ayaw sunda. By that time, masabtan ra sad na nimo kon ngano.

PAPA JOE

( Sa Inyong tampo i­padala lang sa papajoesuperb@gmail.com )