Talk to Papa Joe: Para sa bata

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa angga nga Junjun, 28 years old. Naa koy nauyab sauna mga 3 years ago ug nagkaanak gyud mi. Karon tungod sa ka wa pay buot nako atong panahona, napasagdahan nako siya ug wala gyud ko makasuporta sa iyang pagsabak.
Sige na siya og pangita nako ug maabot pa sa amo kay mohangyo sa akong mga ginikanan ug tabang sa pag-prenatal.
Wala gyud siya tabangi ni mama ug papa kay siya daw hinungdan nga naundang ko sa pagtungha.
Karon nga hingkod na akong edad naka-realize ko sa akong mga sayop ug ako siyang gibalikan pero dili siya makigkita nako, gusto lang ta ko makakita sa akong anak ug mohatag og sustento pero iya ko’ng gipabarangay nga dili paduolon nila ug iya pa kong giingnan nga dili daw nako anak ang bata maski klaro kaayo liwat nako kay pikot og mata.
Gusto sad sa akong ginikanan nga kuhaon namo ang bata kay lisod man sila ug kahimtang didto sa ila. Pwede ba nako makuha ang bata?
Unsay buhaton nako nga maduol sila nako pagbalik kay sa tinuod mahal nako gihapon akong uyab? Tambagi ko.
Junjun
Junjun,
Dili ko abogado ha? Pero pwede gyud ka modangop ug abogado kon gusto nimo.
Sa akong knowledge ana kay dili ka kapugos sa mama nga kuhaon ninyo ang bata labi na wala nimo siya i-recognize. Ipa DNA?
Kana ug motugot sad sila. Sa balaod sa akong nahibaw-an basta dili kasado, sa mama gyud na ang bata o immediate family, immediate unta ka og kasado pa mo.
Nasakitan lang na sila ug nainsulto nganong karon lang.
Suwayi ipaagi sa pagpanguyab ug balik dong since nahigugma pa man sad ka niya.
Sa suporta kon dili modawat, pangita og pamaagi nga madunol nimo imong suporta nga dili ikaw, modawat lagi na.
Papa Joe
(sa inyong tampo
ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)