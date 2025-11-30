Talk to Papa Joe: Parcel

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Albert, simple ra ni akong problema. Kuan man gud tig-deliver ko og parcel unya naay mga costumer ba. Pero dili tanan nga kon makaasta mura’g kinsang datoa nga tig-deliver ra man ta mi.
Gawas nga di mang-reply, ang uban masuko pa kay wa kuno mi mo-sked daan nga wa silay kwarta sa panahon sa pag-deliver.
Ingnon pa mi nga natulog pa daw sila, wa daw mi batasan kay gipukaw sila nga ting gabii daw ila duty.
Sa akong tan-aw man gud, alibi na lang ni nila basin naatlan nga wala silay kuwarta inig hatod.
Maayo pa di sila motubag kay once motubag, ihatod gyud nako kay trabaho man na nako.
Mura’g gusto lang ko mopagawas sa gibati. Pasensya na, kon naa mo’y ikatambag mas nindot. Salamat.
ALBERT
Albert,
Mao nay giingon nga part na sa atong panginabuhi, ayaw na lang na dibdiba kay sa imong trabaho, dako kaayong tsansa makahimamat ka og lainlaing mga tawo ug lainlaing mga batasan.
Kon imo na patulan, basin mabutang pa sa peligro imong kinabuhi ana. Wa kaayo ko masayud sa patakaran ninyo no pero i-go over lang ang inyong palisiya, kon sa laing termino pa kay maximum tolerance.
Daghan na man nga na isyu og ing-ana nga ang rider maoy awayon hilabi na kon masayop pero again i-agi lang sa legal nga pamaagi. Kon bastuson ka, ipa-barangay.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)