Talk to Papa Joe: Paryente

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa pangan nga Ben, 30 anyos na ang panuigon, ug nagpuyo sa Dakbayan sa Talisay. Compound ni sa pamilya ni Papa ug naa sa diri gatukod og nindot nga balay akong mga uyuan, ug si papa ra man ang wa kahuman og eskwela kay bugoy-bugoy. Nagdako mi nga pobre pero nagkugi gyud si papa ug mama para mapahuman ko kay ako ra man usa. Usa na ko ka engineer ron, sauna dili ko tagdon sa akong mga ig-agaw kay layo nako sa ilang edad ug murag ubos ilang tan-aw namo. Karon nga ako na gipa-renovate among balay, dili gihapon sila managad maski ako ang mouna, murag way nakita.
Buhatan pa ko ug estorya sa uban nakong mga ig-agaw nga nabag-ohan daw ko sa akong pag-engineer, basin kinurap daw nako akong kuwarta, unsaon kaha nako sila nga ma-close kay ganahan baya ko.
Ben
Ben,
Ang maayo nimong buhaton kay pasagdahan na lang na nimo kay moabot ra gyud ang time makadawat na sila nimo ug makaamgo sa ilang sayop. Dili gyud mawala ang kasuya, labi na og nakita nila nga mas angayan unta nga sila moasenso. Ampo lang sa Ginuo bai kay naa gyud nay pamaagi nga magkaduol mo sa imong paryente. Seguro ikaw na lang initiate og moves like magsalo-salo mo sa laing paryente nga maka-invite pud nila og apil.
Papa Joe
( Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)