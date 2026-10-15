Talk to Papa Joe: Pasayluon?

Dear Papa Joe,
Maayong adlaw kanimo ug sa tanan nimong bumabasa. Tawga lang ko og Roberto, 42 anyos, minyo ug adunay duha ka anak. Pila ka tuig na ko nagtrabaho sa Saudi Arabia isip construction worker aron lang mahatagan og maayong kaugmaon ang akong pamilya. Halos siyam ka tuig ko didto nag-antos sa kakapoy, kamingaw ug kalisod. Ang akong gihunahuna kada adlaw mao ang akong asawa ug among mga anak. Matag suweldo, nagpadala ko og kuwarta para sa ilang pagkaon, eskwela ug among balay.
Sa akong pag-uli gikan sa Saudi, wala man lang ko gisugat sa akong asawa ug mga anak. Abi nako basin wala lang sila kahibalo sa akong oras sa pag-abot. Apan pag-abot nako sa balay, nabantayan nako nga lahi na ang batasan sa akong asawa. Dili na siya sama kaniadto nga malipayon kaayo kon makig-istorya ko niya sa telepono. Sa ulahi, nakadiskobre ko nga adunay lain nga lalaki sa iyang kinabuhi. Nakita nako ang ilang mga litrato ug mensahe nga nagpamatuod nga dugay na silang nagkasuod. Akong gipangutana akong asawa kon nganong gibuhat niya kana kanako. Matod niya, nasakitan ug nag-inusara siya sa akong dugay nga pagkawala ug sa paglabay sa panahon, nakapangita siya og kahupayan sa laing lalaki.
Papa Joe, naglibog gyud ko. Angay ba nako siyang hatagan og ikaduhang higayon o panahon na ba nga dawaton nako nga dili na mabalik ang among kanhing relasyon?
ROBERTO
Roberto,
Sakit gyud kaayo ang imong naagian. Apan gusto kong hinumdoman nimo nga ang pagpasaylo ug ang pagbalik sa usa ka relasyon dili parehas nga butang. Mahimo kang mopasaylo aron dili na magpabilin ang kasakit sa imong kasingkasing, apan dili kana pasabot nga kinahanglan nimong kalimtan ang nahitabo o dawaton dayon pag-usab ang imong asawa. Kon naghunahuna ka nga hatagan siya og ikaduhang higayon, ayaw pagdali. Tan-awa kon tinud-anay ba ang iyang paghinulsol. Andam ba siyang putlon ang iyang relasyon sa maong lalaki? Andam ba siyang maningkamot nga matukod pag-usab ang imong pagsalig? Kay ang pagsalig dili mauli pinaagi lamang sa mga saad ug paghilak. Kinahanglan kini pamatud-an pinaagi sa mga lihok ug sa paglabay sa panahon.
Papa Joe