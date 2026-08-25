Talk to Papa Joe: Pickle ball

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko ug Tweetie, 25 years old nga taga Cebu City ra.
Ang akong problema kay kabahin sa akong bana, kasado mi ug naay duha ka mga anak.
Sauna hilig gyud ni siya ug laag, magsige og ride sa motor kay matod pa niya, samtang bata pa.
Nahulog gyud namo nga pirmi og away kay gawas nga dugay mauli, makuyawan ko ba kay daghang disgrasya baya sa bukid sa TCH.
Maygani napul-an ra siya kadugayan. Karon sige na sad siya'g duwa og pickle ball bisan asa kuyog sa iyang mga barkada. Ang wala nako mauyoni nga matod pa niya exercise kay maabtan na man nuon siya og kadlawon unya ang rason kay nagkalami kuno ilang duwa. Dili na man ni hinuon exercise iyaha, pangpatay na man ni sa lawas.
Masuko ra ba ingnon nga sa pickle ball naa ang kabit-kabit. Unsay buhaton nako ani niya? Tambagi ko.
TWEETIE
Tweetie,
Ayaw dayon og hunahuna nga naa siyay kabit tungod lang kay sige siya'g pickleball. Pero valid pud imong kabalaka kay ang problema dili na ang pickle ball, kundili ang oras, pagsalig, ug responsibilidad niya isip bana ug amahan. Istoryahi siya sa kalmado nga panahon, dili kanang bag-o pa siya gikan sa duwa. Ingna siya nga wala ka nagdili sa iyang hobby o exercise, pero kinahanglan naa siyay limitasyon sa oras ug respeto sa inyong pamilya.
Kon mahimo, sabot mo kon unsang orasa siya dapat mouli ug kinahanglan makapahibalo siya kon malangan. Ug ikaw pud, Tweet, ayaw himoa nga matag gabii nga maulahi siya kay automatic na dayon nga “naa kay kabit.”
Kay kon pirmi suspicion ang inyong istoryahan, samot nga magkaguba ang pagsalig. Dili bawal ang lingaw-lingaw, pero kinahanglan ang responsibilidad magpabilin.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)