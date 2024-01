Talk to Papa Joe: Pinoy o Afam?

Dear Papa Joe,

Naglibug gyud ko ron kon unsay angay nako’ng buhaton, Paps. Ako diay si Jaquilyn, 25 years old.

Naa koy uyab karon ug mahulog nga duha sila, usa Pinoy ug ang lain foreigner.

Love man nako ang Pinoy pero ako sad gilantaw akong kaugmaon uban niya kay siya usa ka tambay ug manggamitay pa og drugas. In short, bisyuso.

Karon nakig afam ko og 50 years old ug niari siya sa Pilipinas.

Nagkita mi sa Bohol ug didto nako gituyo para di ko mahibaw-an sa akong uyab sa Cebu.

Anyways, nawa ra ko for 3 days kay nibalik man dayon ang Kano sa US. Pero wa gyud pabalibad ang Kano sa among panagkita, naa gyuy nahitabo namo bisan naa nako ang binuwan.

Siguro para di maalkanse sa iyang biyahe ug kampante ko kay naa nako, bahala na siya nga magka muretsing.

Pero ang problema nako karon kay wa na ko tungha-i, magduha ka buwan na unya nagpositibo ko sa pregnancy test.

Last sad namo sa akong uyab kay days before niari ang Kano.

Wa mausbi kay tua siya sa Manila nangaplay. Unsaon kaha ko ni? Tambagi ko.

JAQUILYN

Jaquilyn,

Way maayong laki nga makatagna ana no sa pagkakaron kon si kinsa nila ang amahan.

Usa ray klaro ana, inig lugwa anang bataa puhon kay mogawas nang ebedensya.

Ang-ang naman kon inig gawas ana kay Tisoy unya ipaangkon nimo sa Pinoy?

Gawas lang kon tisoy sad ang Pinoy, may puruhan.

Mao nga pahibaw-a ang imong uyab nga mabdos ka ug pahibaw-a ang Kano nga mabdos sad ka.

Inig gawas ana adto sad nimo ipagawas ang kama­tuoran.

Leksyon sad na bitaw nga kon sagulan og binuang ang kinabuhi, magbunga gyud ni og di maayo nga sangputanan puhon.

PAPA JOE

