Talk to Papa Joe: Pinugngang pagbati

Tagua lang akong name. Ang akong sugilanon kay minyo ko but several years na ming gabuwag. Then, wala’y ayo ang annulment kay dugay kaayo, maong naghinaot ko nga mahimo’ng legal ang divorce para magawasnon na ko. Ang issue lang kay dili baya malikayan nga naa kay magustuhan o maibog ka.

Nahitabo jud, naa koy nagustohan, dili ko kasulti kay lagi bawal and lisod na ug komplikado kon magpadala ko sa akong gibati. Lipay ra unta ko nga ligaw-tingin, halik-hangin lang kay wala man koy gibuhat nga dili mao as long as it remains inside my head. Apan bisan unsaon, moabot man gyud ang punto nga mas mo-intense imong feeling and ganahan ko nga sultihan siya. Apan, because of the aforementioned issues, I can’t and hadlok sad ko ma-rejected. Since it has come to this and bothered na kaayo ko, I have decided to leave my work and transfer somewhere else para malimtan siya.

Fortunately, I was able, a remote job nga next to zero ang face to face kay I only have to report on-site kon gikinahanglan. Ang apan lang, I still think of her and I miss her and I should say nga I’m in a better state emotionally atong makita pa nako siya unlike now. I only have two choices to follow, either my head or my heart apan at this time, it feels like I want to follow my heart. What’s your take?

MR. X

Mr.X,

Head or heart are the same, ikaw sa kinatibuk-an ang res­ponsable sa imong gibati. The best nimo buhaton mao nga ipakita ang imong tanang baraha kay sa ikaw ikaw lang. Kay bisan pa kon you are a free man, it does not guarantee nga nakagusto sad siya nimo. At least kon ma-rejected ka, you will learn to face sa reya­lidad ug tudloan nimo ang i­mong self sa tinuod.

Sa laing bahin, basin makasabot siya ug the feeling is mutual. Apan mas maayo gyud nga i-process nimo pagbalik ang annulment kay kon di man siya, basin pa diay sa lain.

PAPA JOE

