Talk to Papa Joe: Praktikal

Dear Papa Joe,

Kon ang uban naghisgut kabahin sa engagement ring nga barato, kani ako lahi. Tawaga diay ko sa ngalan nga Rachel, 25 years old nga tubong Negros.

Aduna koy uyab as in engaged na mi ug wa koy kwestyon sa among singsing pero kaning iyaha lahi. Gusto niya nga makasal mi nga kami ra. Iyang pamilya ug akong pamilya, walay paryente, walay barkada. Wa ganiy bridesmaid o bestman kay ang iyaha mao nga makatigum mi para mahuman dayon ang tukuron namong balay. Pero damgo baya namo’ng mga babaye nga bongga na nga adlaw kay mopaso ka nga all eyes naa nimo nga matawag na ko nga misis na ni kuan. Pero lahi ang iyang prinsipyo kay ang ipakaon daw namo sa mga tawo kay i-save namo para sa among future kay mao gihapon mas daghan ang reklamo sa reception kay sa mga well wisher.

Nibalibad ko bisan ako na lay mopuno sa gasto ug ako siya’ng giingnan nga huna-hunaon sa nako. Para nimo, Paps, unsa man gyud?

RACHEL

Rachel,

Puros mo naay mga punto pero nowadays mas maayo inyong planuhon di lang ang event nga mahitabo, kon di ang lahutay ninyo isip bana ug asawa. Ang importante man gud unta mao ang blessing sa sakramento sa kaminyuon ug sa inyong parents. Siguro meet halfway lang mo nga di kaayo daghan kon mangimbitar gyud ka, kanang worth it sad paadtuon.

Tinuod panagsa ra mahitabo ang kasal pero ang seremonyas pwede man ninyo usbon kon tubigtubigan na gyud mo. Gilantaw lang siguro sa imong BF ang tinud-anay nga sitwasyon di lang sa event, kon di sa future. Usa sa importante mao gyud ang tinud-anay ninyong gugma kay daghan kaayo sad nga maayo lang sa seremonyas sa kasal, bongga kaayo, pero nabungkag sad pagkahuman kay wa matugkad ang tinud-anay nga tinguha kon ngano nga nagminyo.

PAPA JOE

