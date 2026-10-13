Talk to Papa Joe: Prenda

Dear Papa joe,
Maayong adlaw kanimo. Tawaga lang ko og Pedot, minyo ug taga Cebu ra. Sa mga panghitabo karon ba kabahin aning utang, di malikayan nga magpanagana ta mopahuwam maski sa suod na nato nga tawo. Daghang naguba nga relasyon tungod sa utang.
Ing-ani ni, naa koy ig-agaw, manghuwam siya nako og kuwarta kay manganakay iyang asawa, apan akong gibalibaran kay tagilid akong negosyo.
Di siya motuo kay imposible wa koy kuwarta, iya ko giingnan nga kon ni-value ko niya isip kadugo, ngano kuno di nako iprenda akong alahas total ilisan man niya kay emergency kuno. Unya gusto na lang ta ko pero di man sad mosugot akong asawa kay gamit namo akong kwentas in case og kami na sad ang manginahanglan og tabang puhon. Palihug tambagi ko.
PEDOT
Pedot,
Hinumdomi nga dili sukdanan sa imong paghigugma sa imong ig-agaw ang kantidad sa kuwarta nga imong mapahulam kaniya. Nasabtan nato nga emergency ang pagpanganak sa iyang asawa, apan kinahanglan sab niyang sabton nga naglisod sab ka sa imong negosyo.
Dili kay tungod kay wala ka makapahulam, wala na kay pagtagad kaniya isip kadugo. Ang pagpangutang ug pagpahulam kinahanglan mag-agad sa kapasidad, dili sa pagpugos o pagpakonsensya.
Ayaw iprenda ang inyong alahas nga inyong gitagana sa panahon nga kamo na sab ang magkinahanglan, ilabi na nga dili uyon ang imong asawa. Tabuni una ang panginahanglan sa inyong kaugalingong pamilya, kay responsibilidad sab nimo ang pagpanalipod sa inyong kaugmaon.
Kon gusto gyud ka motabang, mahimo kang motabang sa paagi nga kaya ra nimo. Ang tinuod nga pagtinabangay dili pinugos, ug ang tinuod nga kadugo kinahanglan makasabot sab sa kalisod sa usa'g usa.
Mas maayo nang magpabiling malinawon ang inyong relasyon bisan dili ka makapahulam, kaysa motabang ka karon apan kamo na sab ang maglisod ug magbasol sa ulahi.
Papa Joe