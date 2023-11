Talk to Papa Joe: Provider

Dear Papa Joe,

Palihog tambagi ko kay naa ko karon sa depression. Tagua lang ko sa name nga Salvador, 40 na ang panuigon.

Ang akong suliran kay kabahin sa gugma. May ka live in ko, mag 6 years na ug wa mi makasal kay minyo ko. At first, love ko niya pero sa sitwasyon namo, nasuya siya sa iyang mga igsuon nga maayo ang future kay lagi legal. Maayo man akong trabaho pero naguol siya kay mahu’g ra sa wala. Bisan ang among 5 years old nga anak di gyud totally makadawat.

Ang akong ex naa na sad siyay pamilya ug maayo man mi pero wa mi kaanak ato. Karon, mura na lang ko og provider nila sa akong live in. Di na gani makigdulog nako o makig make love. Pero gidawat nako tungod kay naa koy anak niya. Kon magkabuwag mi, nasayod ko nga wa koy katungod sa bata. Pero depressed kaayo ko, feeling nako mamatay na lang ko nga wa silay paki nako as long as naka provide lang ko nila.

SALVADOR

Salvador,

Kon di na gyud madala, ayaw antusa. Buhi na lang kay sa maunsa ka. The more nga luoy imong anak. Di man buwag ang solusyon no? Pero if di mada ug daghan ang mapagan, maayo pa undangon na lang ug suporta na lang ka sa imong anak.

Kon di na malipayon imong ka live in nimo, ikaw na lang malipay para niya kon unsa man ang makalipay niya nga wa ka. Pero ayaw diha diha og give up. Talk mo. Ayaw pag self pity. Prove to her nga ikaw ang karapatdapat for the sake sa imong anak. Pray!

PAPA JOE

