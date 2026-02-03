Talk to Papa Joe: Relasyon sa trabaho

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko og Lando pero Tatay tawag sa akong mga kauban.
Magpatambag ko nimo ba, driver ko og taxi, unya dunay niduol nako sa garahean namo ug nangutana ug naa ba mi bakante.
Atol sad to nga naa, so nangayo siya nako og tabang ug akong gi-recommend isip relyebo nako, kay nagtuo man kong buotan kay buotan man sad ug dagway.
Tinuod man sad kay, gigalam kaayo niya among unit limpyo pirme, pero karon nga pila na ka buwan kay maldito man diay.
Dili i-full tank inig puli niya daghan na garas ang unit ug ako pay pasanginlan niya nga amping man kaayo ko modala kay dugay na baya ko ug edaran na ko kumpara niya nga batan-on.
Di na siya managad nako oy, moderetso na lang og lakaw unya di na kamao molimpyo sa unit.
Ngano’ng naa may mga tawo nga maayo lang sa sugod unya mausab ang batasan? Tambagi ko.
TAY LANDO
Tay Lando,
Ana man gyud nang tawo kasagaran tay mausab man gyud, sama ra na sa imong unit sa taxi nga sa bag-o pa nindot pa na ug kondisyon pero di gyud ka makasulti nga di na mausab sa kadugayan.
Ug sa tawo pa, kay ing-ana sad basta mangayo ug pabor. Reyalidad na ning kalibotana ang kausaban. Prankahan nimo siya kon kabahin na sa trabaho, sama sa pag-uli sa full tank sa gasoline.
Pero kabahin anang tagad-tagad, ayaw na lang na tagai og gibug-aton. Wa tay madawat nga award ana nga best in relation.
Padayon lang sa imong naandan pero kon di na ka kampante sa inyong relasyon isip kauban sa trabaho, basin diay pwede ka mohangyo sa imong amo mobalhin ka og unit o pailis ka ug relyebo kay di na healthy inyong panag-uban.
Papa Joe
(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)