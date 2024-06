Talk to Papa Joe: Replacement

Dear Papa Joe,

Tagua lang ko sa ngan nga Hababy kay medyo isyo ni akong problema.

Usa diay ko ka katabang sa panimalay. Mga lima na ka tuig ko diri ug karon 22 anyos na ko.

Ing-ani ni. Akong nasakpan akong amo nga babaye nga nagkarelasyon sa kauban nakong driver.

Kini akong amo nga laki wa diri permi sa una kay busy sa iyang negosyo sa Mindanao.

Karon kining babaye makahigayon gyud sila sa driver pero medyo nakabantay ni si Sir mao nga iya ko nga giingnan nga tagaan ko niya og bonus kon maka video ko sa akong ma’am ug driver kay nakabantay kuno siya nga close kaayo.

So mao to kampante kaayo ang duha. So naka video ko ug sa wa damha naghagkanay pa gyud sila sulod sa awto nya wa man sila kabantay nga abli pa ang bintana.

Ako sad nga nagkinahanglan og kwarta gipakita da­yon nako ni, Sir.

Mao to gipalayas ni Sir si Ma’am ug diha pa nako nahibaw-an nga di diay sila kasado.

Karon, mao ni akong problema. Nanguyab nako si Sir. Sugton ba nako o dili?

HABABY

Hababy,

Day, klaruha sa imong amo ug labaw sa tanan klaruha sad ang imong kaugalingon nga mahigugma ba ka.

Basin naing-ganyo ra ka sa laing aspeto. Basin mapareho ka sa amo nimong babaye nga nasilaw ba ron sa bahandi pero nahigugma sa lain.

Lisod ra ba mag hire og driver ron (hahaha!)

Hinuon nakaila naka ana nila kay lima na man ka ka tuig diha.

Pero about anang imong sudlan, naa nay positibo ug negatibong effect ana. Positibo kay moangat ang imong kahimtang.

Negatibo kay wa ka pa masayud gyud sa imong obligasyon kon mosulod ka ana.

PAPA JOE

(sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)