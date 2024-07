Talk to Papa Joe: Resulta

Dear Papa Joe,

Ako diay si Raquel, 29 anyos na ang panuigon. Bag-o lang ko naminyo.

Sa bata pa ko sugsugon ko og pianga. Meaning flat og ilong. Wa gyud ko kau­yab hangtod niabot ko og 27 anyos dihang usa na ko ka professional.

Matod pa sa akong mga higala, gwapa ta ko kon taas pa ang akong ilong ug moputi.

Maoy nakapaingganyo nako nga nagpa-nose job ug nagpa-derma para moputi.

Tuod man after pipila ka buwan, nakaila-ila dayon ko og di sad gyud gwapo pero professional sad ug buotan.

Wa siya masayud nga retokada ko ug dihang magpakasal mi ug nanganak ko, after a year, medyo nausab ang tanan kay bugnaw na ang akong mga in-law nako kay di kuno anak sa ilang anak ang bata kay wa mali­wat sa papa ug wa maliwat nako.

Basin ba daw nagkabaylo. Kahibawo na man siguro sila nga retokada ko. Need pa ba nako sila ingnon? Tambagi ko.

RAQUEL

Raquel,

Kortesiya siguro, ingna na lang sila. Ang importante nadawat sa imong bana ang inyong anak.

Kon nagduha-duha sila, naa may DNA test, magpa-test. Pero no need na sigu­ro kay naa man gyud nay luksong dugo.

Ga-expect lang siguro sila nga mahitsuraan ang ilang apo kay gwapa ka, mabawi sa hitsura sa ilang anak.

Ang problema diha kon ang imong bana ang mau­sab kay para niya, nailad siya. So, di sad tinuod ang iyang gugma.

Lawasnon ra, pero if happy mo, pasagdahi sila kay inyo nang kinabuhi. But of course respect should be there.

PAPA JOE

