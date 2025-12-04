Talk to Papa Joe: Retokada

Dear Papa Joe,
Ako diay si Ricky. Ayaw lang i-publish akong email diri please. Akong problema kay gusto nakong buwagan akong uyab kay para nako namakak siya.
Gwapa ug sexy akong uyab, ako ni siya naila-ila sa usa ka social nga discohan diha ra duol sa Ayala. Jackpot kon baga.
Pero after a few days sa paglinapaay sa leon ug karnero, ni-decide mi nga mag-live-in, until niabot ang time nga gidala ko sa ilang province sa south para ilailahon iyang family.
Dili sa pagpanaway Papa Joe, pero siya ra may lahi sa ilaha ug wa ko kapugong nakapangutana ko sa ilang kamanghuran kon igsuon ba gyud sila, gipakita ko sa karaan nilang picture igsuon man gyud pero lahi man og hitsura ilang ate.
Mao diay kay retokada diay ni siya. Basin kon magkaanak mi mosamot unya ang epekto kay di baya sad ko gwapo pero may kaya lang mao siguro gisugot ko ani. Tambagi ko.
RICKY
Ricky,
Ayaw kabalaka Rick kay naa tay data privacy law nga gitamod. Kon ako ang imong pasultihon kay magdepende na nimo, kon nahigugma ka niya di na mo-matter unsay hitsura niya, mura ra sad na ug binuhatan kaniadto, dawaton nimo kon lahi na siya karon.
Siguro ang imong gikahadlukan kay ang hitsura sa inyong anak. Well, di man siguro bay kay nahitabo lang siguro nga ing-ato imong judgement nila kay wa sad sila mangarte didto ug kinsa man say pangartihan nila didto kon nagpuyo lang sila ug simpleng kinabuhi.
Daghan man sad diha nga mga bata nga di gyud gwapo o tisoy pero tungod sa nindot nga upbringing kay acceptable man gyud sad.
Pero kon lawasnong kalipay lang imong tuyo, aw samot na na og mausab ang lawas kon manganak na, basin puno na sad ka og reklamo.
Papa Joe
(Sa inyong tampo ipadala lang sa papajoesuperb@gmail.com)