Talk to Papa Joe: Retoke

Dear Papa Joe,
Tawaga lang ko sa akong alyas na Baby, 27 years old ug dalaga pero naa nay uyab for 3 years. Kani laging mga trending karon nga magpataas sa ilong o kining rhinoplasty, gusto unta ko mo-try kay pa-enhance sa akong beauty, kay matod pa sa uban nga kon motaas daw akong ilong kay muramura daw ko ug nawong ni Marian Rivera ug tinuod man sad kay amo gisuwayan sa apps mura tuod.
Pero dihang giingnan nako akong boyfriend kay di siya mosugot kay gihigugma ko niya kon unsa akong hitsura. Ako sad mga parents laban niya, kay basin unsa unya kunoy epekto nako kay naa ra kunoy balita nga nadaot na nuon ilang ilong. Pero gusto gyud nako kay kaming mga babaye ganahan sad mi mogwapa pero saon man wa mobagay ang ubang parte sa akong lawas.
Pero motuman ko sa akong gusto gyud kay ako man ning lawas, pero akong BF nagka-cold na nako. Unsaon nako ni? Palihug tambagi ko.
BABY
Baby,
Di man sad nimo mabasol imong uyab ug mga ginikanan nganong dili sila mosugot kay naa man sad gyuy mga balita nga nadaot ang giparetoke. Unsa man gyuy purpose ug gipahinungdan nimo ana? Kon para sa imong kaugalingon, hunahunaa nga dawat ka sa mga tawo nga nagmahal kanimo.
Pero kon para lang ma-please nimo ang uban tawo para mapareha ka og nawong ni Marian, murag mabaw ra nga rason kay mahimo ka lang nga anino sa usa ka ilado nga tawo.
Di against sa imong gusto kay imo man na, ikaw ang nasayod sa imong needs, pero hunahunaa makadaghan sa rason nga imong ipausab imong hitsura, research ka sa mga review sa uban nga nakabuhat ana, ang mga pros and cons. Salamat.
Papa Joe
